Віхи тижня: напіврозпад коаліції, ведмежа гостинність і випливання Януковича
Коаліція почала нагадувати мед у горщику Вінні Пуха. Ющенка в місті на Неві зустріли вельми прохолодно. Янукович почав знову набирати втрачену вагу...
|Рибаков, Бут
|Андрій Портнов
Можна тільки позаздрити оптимізму лідерів коаліції, упевнених, що вихід двох депутатів ніяк на її роботу не вплине. У цих словах є чимала доля правди, оскільки більшість резонансних рішень приймалися за допомогою фракцій Блоку Литвина і КПУ. Інша справа, що формальне існування коаліції триватиме рівно до того часу, поки основні учасники політичної гри не зрозуміють, що вони готові йти на дострокові парламентські вибори. Невипадково Іван Кириленко з БЮТ заявив, що блок готовий перейти в опозицію. Адже справа знайома і звична, обіцяє непогані політичні перспективи. Ось тільки дуже швидко відпускати Юлію Володимирівну на опозиційні простори з прем`єрського кабінету її опоненти не захочуть - вона їм куди більше імпонує у вигляді голубки з оливковою гілкою в дзьобі.
|Давид Жванія
Самому українському Президентові довелося несолодко. Його російський колега Дмитро Медведєв на своєму полі, в Петербурзі, обрушився на Ющенка з градом претензій. З боку це виглядало так, ніби Дмитро Анатолійович сприйняв як керівництво до дії звернення Державної Думи. 408 депутатів нижньої палати Федеральних Зборів 4 червня запропонували президентові і прем`єр-міністрові країни, щоб Росія денонсувала Великий договір, якщо Україна приєднається до ПДЧ НАТО. До того ж з`ясувалося, що російський президент стурбований становищем Чорноморського флоту РФ в українських портах і проти намірів Ющенка створити єдину помісну православну церкву.
|Сергій Лавров
Після тривалого затишшя сплив, подібно до підводного човна, Віктор Янукович. Лідер Партії регіонів не лише побував у Москві, де обіцяв російському істеблішменту не допустити вступу нашої країни в НАТО, але і почав натякати на переформатування коаліції. Віктор Федорович стверджує, що переговори про зміну формату коаліції (читай - його прем`єрство) ніколи не припинялися. Напевно, тільки прикрий випадок утримує політичну систему країни від того, щоб почати обертатися навколо Януковича - нового світила вітчизняної політики.
Якщо говорити серйозно, то вітчизняним слугам народу хоч би для самозбереження пора ненадовго забути про власні інтереси і задуматися над державними. Справа в тому, що давнє гасло «Не словом, а ділом» виявилося нездійсненним під час перебування Віктора Ющенком на посту Президента. Проблема зовсім не у сварках у пропрезидентському блоці, а в падінні авторитету державної влади і наростаючої нездатності України відповідати на все нові й нові виклики. Президентові пора почати цікавитися не лише трипільською культурою, але і історією України 1917 - 1920 років, щоб зрозуміти, що дзвони, які звучать сьогодні - зовсім не передвісники літургії, а бій на сполох.
Євген Магда