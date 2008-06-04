Тимошенко зціпить дзьоб, як на картині Пікассо

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Верховна Рада найближчим часом прийме Державну програму приватизації на 2008-2012 роки, причому до ухвалення змін до держбюджету на цей рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції після засідання Кабінету Міністрів, відповідаючи на питання УНІАН, як вона бачить проходження цих документів у парламенті.

Прем`єр наголосила, що необхідно терміново ухвалити програму приватизації на 2008-2012 роки в другому читанні і в цілому.

“Ми сподіваємось, що це буде зроблено найближчим часом. Я сподіваюся, що ми зможемо організувати ефективну співпрацю між урядом, депутатами і парламентськими комітетами стосовно змін і доповнень до бюджету”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила сумнів, що зміни до держбюджету можуть бути передані до парламенту наступного тижня, оскільки цей документ повинен бути серйозно і ретельно підготовлений. На підготовку, за словами глави уряду, піде не менше двох-трьох тижнів.

Вона відзначила, що документ повинен бути узгоджений з усіма учасниками бюджетного процесу.

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що мріє про «мирну» співпрацю всіх гілок влади, і результати роботи влади в останні дні це підтверджують.

“Зціпивши дзьоба, як на картині Пікассо, я триматиму цю оливкову гілку миру, попри всі шторми. Я думаю, що у нас є всі підстави і можливості (для конструктивної роботи всіх органів влади – УНІАН). І уряд ніколи не буде джерелом будь-яких конфліктів. Але буде потужним джерелом наведення порядку в країні”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 червня, Верховна Рада України в першому читанні затвердила Державну програму приватизації на 2008-2012 роки. Держпрограмою визначено нові стратегії і пріоритети, цілі і умови приватизації державного майна.

Зокрема, документом передбачається завершити приватизацію як соціально-економічний проект широкомасштабної реформи власності.