Дніпропетровську міськраду евакуювали через загрозу вибуху, секретаря не обрали

Про це повідомив Михайло Лисенко, голова фракції УКРОПу в міській раді Дніпропетровська.

Він розповів, що лише після того, як кандидат від демократичних сил не набрав необхідної кількості голосів, представники опозиції вирішили подати «свою» кандидатуру.

«Під час голосування за кандидатуру Каміля Примакова на посаду секретаря не вистачило трьох голосів. Після цього Борис Філатов оголосив перерву у сесії, але «Опозиційний блок» та «Громадська сила» намагалися ініціювати голосування щодо їхньої кандидатури, яку раніше не вносили», – розповів Михайло Лисенко.

Однак, за словами керівника фракції партії УКРОП, спроба «опоблоківців» та представників «Громадської сили» виявилася невдалою, бо не було кворуму. Після цього у залі почалася штовханина.

Вже під час перерви стало відомо, що до поліції надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі міськради. Правоохоронці евакуювали усіх працівників апарату мерії та депутатів.

«Зараз всі покинули залу засідань, вона зачинена на ключ», – підтвердив Михайло Лисенко. Разом з тим він висловив упевненість, що найближчими днями сесія відновить свою роботу, і депутати зможуть обрати секретаря міськради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати від партій «Опозиційний блок» та «Громадська сила» намагалися провести незаконне голосування, щоб обрати на посаду секретаря міської ради Загіда Краснова.