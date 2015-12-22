Російський літак-розвідник порушив повітряний простір України

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і ветеран АТО Віталій Лазебник.

Рейс російського розвідувального літака Ту-214Р знайшов відображення у даних порталу Flightradar24.

Зокрема, маршрут польоту літака проходив уздовж усього російсько-українського кордону, а на півдні він порушив повітряний простір України, пролетівши над окупованим Росією Кримом.

"Класний рейс. Робота літака-розвідника Ту-214Р на російсько-українському кордоні і не тільки. Літак залітав, наскільки розумію, в українську економічну зону Чорного моря", - зазначив Лазебник.

Классный рейс. Работа самолета-разведчика Ту-214Р на российско-украинской границе и не только. Самолет залетал, наскольк... Posted by Vitalii Lazebnyk on Monday, December 21, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що повітряний патруль НАТО перехопив біля кордонів Латвії російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.