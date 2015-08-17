Повітряний патруль НАТО перехопив російський літак-розвідник біля кордонів Латвії
15:46, 17 серпня 2015Світ
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Повітряний патруль НАТО перехопив сьогодні біля кордонів Латвії російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.
Російський Іл-20 помічений біля кордонів Латвії / bubbahop
Про це йдеться в повідомленні у Twitter латвійських Національних збройних сил.
"Літаки повітряної поліції 17 серпня перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, поблизу кордону Латвії, літак Збройних сил Російської Федерації Іл-20", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФз початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.
Air Policing jets on 17 AUG in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1X Il-20.
— NBS (@Latvijas_armija) 17 серпня 2015
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