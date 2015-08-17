Повітряний патруль НАТО перехопив російський літак-розвідник біля кордонів Латвії

Про це йдеться в повідомленні у Twitter латвійських Національних збройних сил.

"Літаки повітряної поліції 17 серпня перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, поблизу кордону Латвії, літак Збройних сил Російської Федерації Іл-20", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФз початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.