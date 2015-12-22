Ляшко сам почав збирати підписи за відставку Шокіна замість "викрадених" у Соболєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко заявив на засіданні парламенту.

Він нагадав, що 11 грудня у сесійній залі зі столу депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва була нібито викрадена папка з документами, де були підписи за винесення на голосування питання про відставку Шокіна.

Ляшко зазначив, що вже було зібрано майже 140 підписів депутатів.

"Той, хто вкрав, думав, що він вирішив проблему. Ні, не вирішив проблему", - зауважив він, заявивши, що почав збирати підписи за звільнення генпрокурора.

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Він повідомив, що "зараз за 5 хвилин збору 30 народних депутатів підписались за відставку Шокіна. Якщо ми такими темпами будемо збирати підписи, то до 16 години буде 226 голосів", - зазначив Ляшко.

Він закликав усіх депутатів поставити свої підписи під ініціативою щодо відставки Шокіна і почав ходити з підписним листом сесійною залою, збираючи підписи.

Як відомо, для ініціювання питання щодо розгляду на засіданні ВР питання про відставку генерального прокурора необхідно мінімум 150 підписів народних депутатів, а для ухвалення рішення - 226 голосів.

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