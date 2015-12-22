У Кучми розповіли про головний підсумок роботи контактної групи в 2015 році

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Сьогоднішня зустріч (учасників групи) була останньою в цьому році. Головним підсумком роботи Тристоронньої контактної групи в 2015 є припинення масштабного кровопролиття. Є домовленості про відведення гармат калібром менше за 100 мм. З великими труднощами вдалося визволити з полону понад півсотні українських громадян. У низці населених пунктів Донбасу йдуть відновлювальні роботи - ліній електропередачі, систем водо- та газопостачання, залізничного сполучення, а мирні жителі постраждалих районів отримують гуманітарних допомогу", - повідомила Оліфер.

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Як повідомляв УНІАН, до складу Тристоронньої контактної групи входять представник України Леонід Кучма, представник Росії Азамат Кульмухаметов і спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.