У Мінську почалося останнє в цьому році засідання Тристоронньої контактної групи

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У Мінську почалося засідання учасників Тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінську пройшли зустрічі координаторів робочих груп Тристоронньої контактної групи.

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Також почалися зустрічі робочих підгруп контактної групи з питань безпеки, економічних та гуманітарних аспектів врегулювання на сході України.

21 грудня Оліфер заявляла, що на засіданні групи 22 грудня буде заслухано звіт про звільнення полонених. Також вона повідомила, що в рамках робочої підгрупи з безпеки заплановано заслухати звіт представників Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Ця зустріч Тристоронньої контактної групи буде останньою в 2015 році.