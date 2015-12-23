Зустрічі Порошенка в Ізраїлі перенесли через теракт - ЗМІ
Офіційні заходи в рамках робочого візиту Президента Петра Порошенка до Ізраїлю припинені через теракт.
Він стався приблизно опівдні біля Храму Господнього в Єрусалимі, передає "5 канал".
Мусульманин вдарив ножем трьох ізраїльських військових. Інцидент стався за півгодини до зустрічі глави української держави з патріархом Теофілом.
При цьому джерело "Української правди" в АП наголосило, що офіційні заходи в рамках візиту вирішили не скасовувати, а поміняли місцями.
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Спершу Порошенко мав зустрітись із єрусалимським патріархом Теофілом ІІІ в Єрусалимі, а потім відвідати українську волонтерку Зіневич, яка проходить лікування в Ізраїлі.
Але через інцидент в Єрусалимі президент спершу поїхав до лікарні, де лікують Зіневич.
Зустріч у Єрусалимі має відбутись згодом, але "це буде залежати від сил безпеки Ізраїлю, які мають дати добро".
Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко у рамках державного візиту до Ізраїлю відвідав Кнессет (парламент).