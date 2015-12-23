Зустрічі Порошенка в Ізраїлі перенесли через теракт - ЗМІ

Він стався приблизно опівдні біля Храму Господнього в Єрусалимі, передає "5 канал".

Мусульманин вдарив ножем трьох ізраїльських військових. Інцидент стався за півгодини до зустрічі глави української держави з патріархом Теофілом.

При цьому джерело "Української правди" в АП наголосило, що офіційні заходи в рамках візиту вирішили не скасовувати, а поміняли місцями.

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Спершу Порошенко мав зустрітись із єрусалимським патріархом Теофілом ІІІ в Єрусалимі, а потім відвідати українську волонтерку Зіневич, яка проходить лікування в Ізраїлі.

Але через інцидент в Єрусалимі президент спершу поїхав до лікарні, де лікують Зіневич.

Зустріч у Єрусалимі має відбутись згодом, але "це буде залежати від сил безпеки Ізраїлю, які мають дати добро".

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко у рамках державного візиту до Ізраїлю відвідав Кнессет (парламент).