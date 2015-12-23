Розгорнуті Росією у Сирії протиракетні комплекси С-400 здатні змінити баланс сил у регіоні - Порошенко

Про це він сказав під час виступі в ізраїльському парламенті (Кнессеті).

«Під приводом боротьби з «Ісламською державою» російські літаки здійснюють бомбардування сил поміркованої сирійської опозиції. Жертвами цих бомбардувань стають ні в чому не винні цивільні, життя яких протягом останніх чотирьох років і так було переповнено стражданнями», - зазначив він.

«На територію Сирії постачається сучасне смертоносне озброєння. Проти кого воно може бути застосоване і в чиїх руках може опинитися завтра. А завезені нещодавно протиракетні комплекси С-400 взагалі здатні суттєво вплинути на баланс сил у регіоні», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада російські ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула на території Сирії С-400.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.