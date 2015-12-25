ЦВК призначив перші вибори в 10 об'єднаних територіальних громадах на 27 березня
Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2016 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 10 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК. «Розглянувши звернення Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Харківської обласних державних адміністрацій щодо прийняття ЦВК рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у зв’язку з утворенням у вказаних областях об’єднаних територіальних громад, комісія призначила на неділю, 27 березня 2016 року зазначені вибори у десяти таких об’єднаних територіальних громадах вказаних областей», - йдеться в повідомленні.
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При цьому ЦВК визначила, що з 6 лютого 2016 року розпочнеться виборчий процес вказаних виборів.
Крім того, Центрвиборчком звернувся до Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя з метою надання роз’яснень щодо застосування положень Законів "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та "Про місцеві вибори" з урахуванням пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України стосовно призначення перших виборів сільського, селищного, міського голови та депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, в тому числі міської (міста обласного значення), до складу якої увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташованих на території суміжного району, без прийняття ВР рішення щодо відповідних змін в адміністративно-територіальному устрої.