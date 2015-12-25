ЦВК призначив перші вибори в 10 об'єднаних територіальних громадах на 27 березня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК. «Розглянувши звернення Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Харківської обласних державних адміністрацій щодо прийняття ЦВК рішення про призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у зв’язку з утворенням у вказаних областях об’єднаних територіальних громад, комісія призначила на неділю, 27 березня 2016 року зазначені вибори у десяти таких об’єднаних територіальних громадах вказаних областей», - йдеться в повідомленні.

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При цьому ЦВК визначила, що з 6 лютого 2016 року розпочнеться виборчий процес вказаних виборів.

Крім того, Центрвиборчком звернувся до Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя з метою надання роз’яснень щодо застосування положень Законів "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та "Про місцеві вибори" з урахуванням пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України стосовно призначення перших виборів сільського, селищного, міського голови та депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, в тому числі міської (міста обласного значення), до складу якої увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташованих на території суміжного району, без прийняття ВР рішення щодо відповідних змін в адміністративно-територіальному устрої.