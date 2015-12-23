Рада призначила позачергові вибори мера Кривого Рогу на 27 березня

За прийняття відповідного законопроекту №3613 за основу та в цілому з другої спроби проголосували 239 народних депутатів.

Закон набирає чинність з дня, наступного за днем його опублікування і втрачає чинність у день, наступний за днем набуття повноважень Криворізьким міським головою, обраним на позачергових виборах 27 березня 2016 року.

Центральна виборча комісія має з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Криворізького міського голови.

Крім того, ЦВК має вжити заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення позачергових виборів Криворізького міського голови в порядку, встановленому законом про місцеві вибори.

Згідно з даними на сайті парламенту, за дане рішення спочатку проголосували лише 218 депутатів при 226 мінімально необхідних, проте відразу після цього було поставлене на голосування питання про повернення до розгляду призначення виборів мера Кривого Рогу, що підтримав вже 241 депутат.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера Кривого Рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку", чинний мер Юрій Вілкул, який отримав 89209 голосів виборців. Його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Мілобог отримав 88457 голосів.

За заявою представників "Самопомочі" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів мера Кривого Рогу.

При цьому голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у Центрвиборчкому немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів мера.

26 листопада Верховна Рада створила слідчу комісію з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.

7 грудня Криворізький міськвиборчком прийняв рішення звернутися до парламенту з проханням про призначення нових виборів мера міста.