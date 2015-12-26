Корбана вивезли із зали суду, але до лікарні Інституту Амосова не транспортують

Карета швидкої, у якій перебуває лідер УКРОПу Геннадій Корбан, наразі залишається на території Дніпровського районного суду міста Києва.

Читайте такожЛікарі, які дозволили вивезти Корбана під крапельницею до суду, вчинили злочин - адвокат

За словами адвоката Оксани Томчук, політика мали доправити до Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Однак автомобіль швидкої залишається на подвір’ї суду, у ньому медики намагаються стабілізувати стан Геннадія Корбана, який напередодні переніс операцію.

Раніше суддя Микола Чаус оголосив перерву у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу Геннадієві Корбану до 20.30.

Нагадаємо, суд постановив примусово доставити Геннадія Корбана на засідання на 14.00. У суді політик, якого забрали з палати стаціонару, пробув майже п’ять годин.