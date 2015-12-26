Суд переніс на 27 грудня розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Корбану
21:01, 26 грудня 2015Політика
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Дніпровський районний суд Києва на 27 грудня переніс розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу лідеру партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану з домашнього арешту на взяття під варту.
Судове засідання розпочнеться завтра о 9.30 \ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.
Судове засідання розпочнеться завтра о 9.30.
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Прокурори не змогли надати документи щодо обстеження, а лікарі інституту були відсутні станом на час відновлення засідання суду - о 20.30.
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