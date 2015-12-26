Суд переніс на 27 грудня розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Корбану

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.

Судове засідання розпочнеться завтра о 9.30.

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Прокурори не змогли надати документи щодо обстеження, а лікарі інституту були відсутні станом на час відновлення засідання суду - о 20.30.