Суд переніс на 27 грудня розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Корбану

21:01, 26 грудня 2015
Політика
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Дніпровський районний суд Києва на 27 грудня переніс розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу лідеру партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану з домашнього арешту на взяття під варту.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Микола Чаус.

Судове засідання розпочнеться завтра о 9.30.

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Прокурори не змогли надати документи щодо обстеження, а лікарі інституту були відсутні станом на час відновлення засідання суду - о 20.30.

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