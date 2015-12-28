Корбан залишився у залі суду без лікарів - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала адвокат Оксана Томчук в ході судового засідання у справі Корбана, що триває вже понад добу.

Читайте такожКорбан пояснив, що він відмовився від адвокатів тільки на час розгляду відводу судді Чауса

"Приблизно 40 хвилин тому нова реанімаційна бригада приїхала, проте... її не допустили. Станом на зараз... наш колишній клієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, після перенесеної операції втручання безпосередньо в найважливіше орган - серце, знаходиться без жодної лікарської допомоги", -сказала Томчук.

Вона наголосила: "Відверто кажучи, ми не знаємо, що з ним робити, тому що він має приймати ліки. Він перебуває на стаціонарному лікуванні, і він не виписаний. Він там не був вже 24 години поспіль, і коли поїхали лікарі, ми фізично не знаємо, що робити".

Водночас прокурор Олександр Голінченко заявив, що це «брехня» і викликав до зали суду лікарів інституту ім. Амосова.

Своєю чергою, адвокат Олексій Шевчук заявив, що Корбан не довіряє цим лікарям, бо вони упереджені і отримують вказівки від прокурорів.

Робочий день лікарів швидкої медичної допомоги, які супроводжували Корбана, закінчився. Вони забрали медичний візок, у якому сидів Корбан.

Адвокати заявили, що лікарі викликали собі зміну, але нових лікарів на вході у будівлю суду не пустили співробітники СБУ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 грудня у Дніпровському райсуді Києва розпочалося засідання з розгляду клопотання Генеральної прокуратури України про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на триманням під вартою.

При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду, незважаючи на те, що увечері 25 грудня лідеру УКРОПу в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Судове засідання 27 грудня розпочалося близько 09.30 і триває досі.

Корбан оголосив про відмову від своїх захисників після того, як суддя Чаус залишив без розгляду клопотання адвокатів про його відвід.

Суд ухвалив призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги.