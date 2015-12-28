Суд відмовив адвокатам Корбана у відводі прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення суддею ухвали, сторона захисту почала вимагати відводу судді Чауса.

Адвокат Оксана Томчук наполягла, що коли суддя прийняв рішення про закрите засідання, він її перервав в оголошенні заяви про відвід.

Томчук почала голосно зачитуавати своє клопотання про відвід судді Чаусу.

31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана. Крім того, правоохоронці провели обшуки в офісах партії і помешканнях членів політсили, в тому числі і її лідера.

СБУ та ГПУ у спільній заяві повідомили, що "вивчають причетність Корбана до керівництва організованою злочинною організацією". Нібито СБУ викрила розтрати грошей благочинного фонду, який збирав допомогу для бійців АТО. І це СБУ називає лише одним з епізодів обвинувачення.

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6 листопада Печерський суд обрав для Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці цілодобово - до 31 грудня 2015 року. Генпрокуратура оскаржила його, а 17 листопада апеляційний суд переніс засідання щодо запобіжного заходу лідеру "УКРОПу" на 1 грудня. Корбана залишили під домашнім арештом до кінця року.

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У неділю, 27 грудня, Дніпровський суд міста Києва, який продовжив розгляд клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу лідеру партії УКРОП Геннадію Корбану із домашнього арешту на утримання під вартою, постановив доставити політика до суду на 15:00. Його привезли до зали засідання близько 16 години. Засідання досі триває.

Раніше стало відомо, що крім начальника лікарні, який є фігурантом корупційних скандалів, у справі Корбана є і інші учасники, які перебувають у прямій залежності від правлячої влади. З'ясувалося, що головуючий по справі Корбана суддя Микола Чаус знаходиться в процедурі звільнення за порушення присяги.

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Адвокати вже давно називають Чауса одним з головних фальсифікаторів справ у столиці. Він відзначився репресіями над автомайдановцами взимку 2014-го і знаходиться під слідством. Показово, що ім'я Чауса вже не раз звучала на засіданнях дисциплінарної комісії Вищої ради юстиції.

Крім цього, стало відомо, що голова Дніпровського суду Києва Неля Ластівка іноді допомагає заробити на життя Ігоря Кононенка і Руслану Князевичу, які саме в цьому суді встановлюють контроль над найбільшим в Києві торговим центром Sky Mall.