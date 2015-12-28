В суді над Корбаном ГПУ надала кардіограму іншої людини - адвокат

28 грудня в залі Дніпровського районного суду міста Києва, де розглядається клопотання Генеральної прокуратури України про зміну запобіжного заходу лідерові УКРОПу Геннадієві Корбану, представники прокуратури намагалися сфальсифікувати докази у справі, підклавши замість кардіограми політика кардіограму іншої людини на прізвище Бутейкін 1987 року народження. «Це службове підроблення», – заявив адвокат Олексій Шевчук.

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Після виявлення підробки прокурори взялися розшукувати начебто «справжні» результати обстеження Геннадія Корбана. Відтак захисники заявили про фальсифікацію доказів та відвід прокурора, після чого суддя Микола Чаус вийшов до нарадчої кімнати. Однак, повернувшись, суддя не задовольнив клопотання про відвід через начебто його необґрунтованість.

Нагадаємо, засідання Дніпровського райсуду щодо зміни запобіжного заходу Геннадієві Корбану триває з 09.30 ранку 27 грудня. У ніч на 28 грудня на засіданні розглядали заяву адвоката Мірошника про відвід судді Чауса, однак суддя Оксана Бірса залишила її без розгляду. Вночі до Дніпровського райсуду з’їхалися народні депутати та активісти, щоб підтримати Геннадія Корбана та зупинити свавілля, яке відбувалося у залі. Сам лідер УКРОПу вже майже добу не може залишити територію суду, незважаючи на ризик обширного інфаркту.