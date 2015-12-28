"Альфа" СБУ під час суду над Корбаном виконує функції "Беркуту" - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Відкрита війна із захистом продовжується. Це боротьба не закону, а понять. Кодекс, партія, "Ваша честь" - ці декорації викликають іронію в учасників. Яким буде вирок, хто йому довірятиме, все це не важливо. Зможе "Альфа" СБУ відняти у депутатів Корбана чи знову зірветься", - написав Бутусов.

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Головний редактор сайту "Цензор" повідомив, що усі присутні в Дніпровському суді силовики - це "Альфа" СБУ.

"У суді декілька десятків співробітників СБУ, багато в масках, на вимоги депутатів представитися не реагують, імен не називають.

Депутати кажуть, що всі силові акції роблять СБУшники з "Альфи", яка виконує функції "Беркуту", - сказав Бутусов.

За інформацією журналіста, група ППСників із місцевого райвідділку ніякої активної участі в силовому протистоянні не бере.