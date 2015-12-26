Корбана привезли до лікарні Інституту Амосова у супроводі СБУ

Лідера партії УКРОП Геннадія Корбана привезли із Дніпровського райсуду Києва до лікарні Інституту Амосова. Про це повідомляє ТСН.ua.

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У свою чергу прес-секретар УКРОПу Євгенія Кравчук зазначила, що Корбана транспортували до лікарні у супроводі кількох мікроавтобусів із співробітниками СБУ.

Як повідомлялось, сьогодні під час засідання лідеру УКРОПу стало зле. Лікар швидкої допомоги, який перебуває поряд із Геннадієм Корбаном, заявив, що тому необхідні реанімаційні дії. Однак машину швидкої, куди забрали політика, не випускали з території суду Дніпровського району.

Раніше суддя Микола Чаус оголосив перерву у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу Геннадієві Корбану до 20.30.

Нагадаємо, суд постановив примусово доставити Геннадія Корбана на засідання на 14.00. У суді політик, якого забрали з палати стаціонару, пробув майже п’ять годин.