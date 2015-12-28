Лідери "нормандської четвірки" можуть мати телефонні контакти до Нового року - Пєсков

Про це повідомляє РИА Новости.

"Ми не виключаємо, що до Нового року телефонні контакти можуть відбутися, зараз уточнюється така можливість", - сказав Пєсков журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, подальшу долю виконання Мінських угод повинні визначити лідери "нормандської четвірки". Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.