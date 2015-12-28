Лідери "нормандської четвірки" можуть мати телефонні контакти до Нового року - Пєсков
12:21, 28 грудня 2015Політика
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключає, що до Нового року можуть відбутися телефонні контакти лідерів країн "нормандської четвірки".
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости.
"Ми не виключаємо, що до Нового року телефонні контакти можуть відбутися, зараз уточнюється така можливість", - сказав Пєсков журналістам.
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Як повідомляв УНІАН, подальшу долю виконання Мінських угод повинні визначити лідери "нормандської четвірки". Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.
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