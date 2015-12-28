В суді представили нового державного адвоката Корбана

Як передає кореспондент УНІАН, його було представлено у судовій залі Дніпровського районного суду Києва, який розглядає подання Генеральної прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту.

Левковець заявив, що йому необхідно мінімум три години для ознайомлення з матеріалами справи і вийшов із зали судових засідань.

Наразі у Дніпровському райсуді Києва знову оголошено перерву на невизначений термін.

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Дніпровському райсуді Києва почали розглядати клопотання ГПУ про зміну запобіжного заходу Корбану. У прокуратурі наполягають, щоб домашній арешт був замінений триманням під вартою.

На сьогоднішньому засіданні Корбан оголосив про відмову від своїх захисників після того, як суддя Чаус залишив без розгляду клопотання адвокатів про його відвід.

Суд ухвалив рішення призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги. Центр направив Аліну Самарець, яка попросила суд, зокрема, про тригодинну перерву, щоб ознайомитись з матеріалами справи. Однак суддя їй цього часу не надав.

Врешті після словесної перепалки в суді Самарець взагалі залишила судову залу, заявивши, що на неї суд чинить тиск.