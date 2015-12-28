Державний адвокат Корбана заявила про тиск суду на неї і залишила засідання

Як передає кореспондент, до судової зали зайшли суддя Микола Чаус, Геннадій Корбан та його новий захисник - державний адвокат Аліна Самарець.

Самарець попросила суд про перерву, хоча б на три години, для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи, але суддя почав говорити, що вона мала достатньо часу для ознайомлення.

Тоді адвокат Самарець запитала головуючого, чому він не запитав її, як новопризначеного адвоката, про відвід інших учасників процесу – прокурора та судді. Після цього між суддею та Самарець, а також колишніми адвокатами Корбана почалась словесна перепалка, в ході якої Самарець заявила, що вимагає відводу судді та прокурора, а потім взагалі залишила судову залу, заявивши, що на неї суд чинить тиск.

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Після цих дій Самарець суддя сказав, що Корбану необхідно призначити іншого адвоката з Центру безоплатної правової допомоги.

Суддя також залишив залу суду.

Наразі в залі судових засідань залишились Корбан, його колишні захисники, депутати та журналісти. Суддя не сказав, скільки часу знадобиться для призначення нового захисника Корбана.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Дніпровському районному суді Києва почали розглядати клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану. У прокуратурі наполягають, щоб домашній арешт був замінений триманням під вартою.

На сьогоднішньому засіданні Корбан оголосив про відмову від своїх захисників після того, як суддя Чаус залишив без розгляду клопотання адвокатів про його відвід.

Суд ухвалив призначити Корбану адвоката з Київського центру правової допомоги. Центр направив Алыну Самарець.

31 грудня закінчується термін домашнього арешту Корбана.

31 жовтня лідера партії «УКРОП» затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання.

Корбан усі звинувачення відкидає.