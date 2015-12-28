Суд переніс оголошення рішення щодо апеляції на вирок Пукачу на 6 січня

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Суд переніс оголошення постанови щодо скарги на вирок Пукачу на 6 січня на 11:00", - сказала Теличенко.

За її словами, у суді пояснили перенесення дати тим, що суд не встигає підготувати рішення до 30 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

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Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

У свою чергу захист Пукача вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.

16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.