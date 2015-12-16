Рішення за скаргою на вирок Пукачу Апеляційний суд оголосить 30 грудня

Апеляційний суд Києва 30 грудня оголосить рішення за скаргою на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого засуджено до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні по завершенню виступів учасників судового процесу оголосив головуючий колегії палати з кримінальних справ Апеляційного суду Києва Степан Гладій.

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“Суд видаляється до нарадчої кімнати, рішення буде оголошено 30 грудня орієнтовно о 12.00”, - зазначив суддя.

Виступаючи під час судового засідання, Пукач визнав свою провину, але наголосив, що не мав мотиву і злочинного умислу на вбивство Гонгадзе. При цьому Пукач зауважив, що він не переховувався від слідства, а навпаки співробітничав з ним.

В останньому слові Пукач вибачився у всіх за свою поведінку, а також за те, що допустив смерть Гонгадзе.

При цьому захист Пукача просив суд пом'якшити йому міру покарання, змінивши пожиттєве ув'язнення на 8 років тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

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Своєю чергою захист Пукача досі вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.

16 грудня Генеральна прокуратура України попросила Апеляційний суд Києва залишити вирок Пукачу без змін.

За словами прокурора ГПУ Олега Трояна, Пукач затягує судовий процес, надає неправдиву інформацію про начебто тиск на нього в ході розгляду справи в суді першої інстанції, намагаючись таким чином уникнути покарання, якого заслуговує.