Кучма прокоментував призначення Гризлова представником РФ у контактній групі
15:13, 28 грудня 2015Політика
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Екс-президент України Леонід Кучма вважає, що призначення Бориса Гризлова представником РФ у Тристоронній контактній групі підвищенням рівня представництва Росії.
Гризлов призначений представником РФ у контактній групі / Фото УНІАН
Про це написала прес-секретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
"Це право президента Російської Федерації. Я добре знайомий з Борисом Гризловим. Моя думка щодо його призначення - це підвищення рівня представництва Росії у Тристоронній контактній групі", - сказав Кучма.
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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі з врегулюванню ситуації на Донбасі.
Спочатку Росію в Контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.
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