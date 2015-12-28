Кучма прокоментував призначення Гризлова представником РФ у контактній групі

Про це написала прес-секретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Це право президента Російської Федерації. Я добре знайомий з Борисом Гризловим. Моя думка щодо його призначення - це підвищення рівня представництва Росії у Тристоронній контактній групі", - сказав Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня колишній спікер Держдуми Гризлов був призначений повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі з врегулюванню ситуації на Донбасі.

Спочатку Росію в Контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.