Мінкульт передав Нацраді та Держкіно перелік "заборонених" діячів культури

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури, список складений відповідно до подань Служби безпеки України станом на 28 грудня 2015 року.

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Зазначається, що перелік надано цим державним та регуляторним органам для прийняття відповідних рішень та здійснення моніторингу телерадіопростору у відповідності до Закону «Про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України».

Як повідомлялося раніше, перед новорічними святами Міністерство культури України оновило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, тягне за собою адміністративну та іншу відповідальність згідно чинного законодавства. До "заборонених" осіб віднесли фронтмена Limp Bizkit та боксера Роя Джонса.