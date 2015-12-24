Мінкульт оновив чорний список: до "заборонених" осіб віднесли фронтмена Limp Bizkit та боксера Роя Джонса

Перед новорічними святами Міністерство культури України оновило список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, тягне за собою адміністративну та іншу відповідальність згідно чинного законодавства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

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У доповненому списку з'явилися вокаліст рок-гурту Limp Bizkit Фрад Дерст, який обіцяв влаштувати концерти у тимчасово окупованому Донецьку, та боксер Рой Джонс-молодший, який отримав російське громадянство у вересні цього року.

"Відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" демонстрування програм за участі осіб, які включені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, тягне за собою адміністративну та іншу відповідальність згідно чинного законодавства", - нагадали у міністерстві.