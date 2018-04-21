Більшість підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України

Переважна більшість відвідувачів УНІАН-сайту підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України. І лише менш як чверть виступають проти. В опитуванні взяв участь 1451 респондент (разом на українсько- та російськомовній версіях сайту, станом на 12:00, 2 серпня).

Запитання на веб-сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Чи підтримуєте Ви європейську та євроатлантичну інтеграцію України?” “Так”, - сказали 60,5% (878 респондентів); “Ні” – 24 % (349). Підтримують тільки європейську інтеграцію – 13,2% (192). Відповідь “інше” дали 1,4% (20 чоловік), свій варіант відповіді запропонували 0,8% (12).

Таким чином, відповідно до опитування УНІАН європейський курс України загалом підтримує 73,5% відвідувачів, абсолютна більшість яких схвалює інтеграцію в євроатлантичні структури.

Серед “своїх варіантів” містяться, зокрема, такі: “Так”; “Тільки в НАТО”; “Побудуємо Європу в Україні”; “Рішення з цього питання – після проведення референдуму”; “Нейтралітет”; “Кому ви там потрібні”; “З Росією”; “Ні, нам туди ще дуже далеко”; “Рано”.

Опитування триває.