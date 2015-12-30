"Нормандська четвірка" домовилася продовжити термін дії Мінських угод на 2016 рік – Кремль

Про це йшлося в ході телефонної розмови президента Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна, повідомляється на сайті Кремля.

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«Лідери докладно обговорили ситуацію на південному сході України, яка залишається напруженою та нестабільною, в контексті реалізації узгоджених 12 лютого 2015 року в Мінську домовленостей», - йдеться в повідомленні.

«Домовлено продовжити термін їх дії на 2016 рік. Наголошено на важливості подальшої роботи Контактної групи з метою повної та всеосяжної реалізації мінського Комплексу заходів», - повідомляють у Кремлі.