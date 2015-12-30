Порошенко пропонує розгорнути на окупованому Донбасі спецмісію ЄС для проведення виборів

Про це йшлося в ході телефонної розмови президента України Петра Порошенко, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда та президента РФ Володимира Путіна, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Для підтримання порядку та забезпечення безпеки під час виборчого процесу Президент України запропонував розгорнути на території окупованих районів Донбасу спеціальну місію Євросоюзу з дотримання миру в рамках Спільної політики безпеки та оборони ЄС" , - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, лідери країн "Нормандського формату" закликали активізувати роботу над модальностями проведенням виборів на Донбасі із залученням БДІПЛ ОБСЄ у 2016 році.

Зазначається, що співрозмовники закликали на початку 2016 року активізувати роботу в Тристоронній контактній групі над модальностями проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. До цієї роботи має бути долучено Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Як зазначають у прес-службі, у цьому контексті президент України наголосив на необхідності скасування фейкових "виборів", які призначили проросійські бойовики.

Він також вчергове підкреслив, що вибори на Донбасі мають відбутися за участі українських партій, українських ЗМІ, Центральної виборчої комісії, міжнародних спостерігачів та відповідно до всіх стандартів БДІПЛ ОБСЄ.