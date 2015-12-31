Апеляційний суд змінив підозрюваному у вбивстві Бузини Медведьку запобіжний захід
Апеляційний суд Києва змінив Андрію Медведьку, який підозрюється у вбивстві журналіста Олеся Бузини, запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив його адвокат Андрій Федур.
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“Медведьку змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт цілодобовий”, - сказав Федур.
Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.
За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Медведька та Дениса Поліщука.
9 грудня Печерський райсуд Києва змінив Поліщуку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком на 2 місяці.
Медведько залишався під вартою, оскільки 3 грудня Печерський суд продовжив його арешт до 31 січня 2016 року. Адвокати оскаржили це рішення.