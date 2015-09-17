Суддя у справі про вбивство Бузини взяв самовідвід

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

Зазначається, що сторона захисту повідомила про наявність обставин щодо одного із членів колегії суддів, які викликають сумнів в його неупередженості при розгляді апеляційної скарги проти продовження терміну утримання Поліщука під вартою.

"У зв’язку з цим суддя Бець написав письмову заяву про самовідвід у зв’язку з наявністю обставин, що викликають сумнів його неупередженості", - йдеться в повідомленні.

"Заслухавши думки захисників, прокурорів, підозрюваного Поліщука, колегія суддів 16 вересня задовільнила заявлений суддею самовідвід", - повідомили в суді.

Апеляційна скарга передана для автоматичного розподілу справ з метою автоматичного визначення іншого судді.

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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд міста Києва за клопотанням прокурора продовжив запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Денису Поліщуку.

Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян – Медведько і Денис Поліщук.

Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили.

У ніч на 19 червня Шевченківський районний суд Києва призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня. Поліщуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці або заставу в 5 млн грн.

23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.

2 липня Апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду про можливість внесення застави за Поліщука.