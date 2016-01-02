Ярош зник з бази розшуку Інтерполу

З офіційного сайту Інтерпола зникла інформація про міжнародний розшук народного депутата, екс-лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Пошукова картка, яка раніше була оприлюднена на сайті відомства, наразі відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня 2014 на сайті Інтерполу повідомлялося, що Яроша розшукують судові органи Росії для пред'явлення обвинувачення і відбування покарання.

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Його звинувачували у публічному підбурюванні до терористичної та екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації.

Нагадаємо, 5 березня 2014 Слідчий комітет Росії оголосив на той час лідера українського руху «Правий сектор» Дмитра Яроша в міжнародний розшук.

На думку російських слідчих, у своїх виступах Ярош публічно закликав антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії.