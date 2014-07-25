Яроша розшукує Інтерпол
15:50, 25 липня 2014Політика
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Анкета Дмитра Яроша з'явилася на сайті Інтерполу.
Скріншот
Анкета лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша розміщена на сайті Інтерполу.
На сайті повідомляється, що Яроша розшукують судові органи Росії для пред'явлення обвинувачення і відбування покарання.
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Його звинувачують у публічному підбурюванні до терористичної та екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2014 Слідчий комітет Росії оголосив лідера українського руху «Правий сектор» Дмитра Яроша у міжнародний розшук.
На думку російських слідчих, у своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії.
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