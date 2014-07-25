Яроша розшукує Інтерпол

Анкета лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша розміщена на сайті Інтерполу.

На сайті повідомляється, що Яроша розшукують судові органи Росії для пред'явлення обвинувачення і відбування покарання.

Читайте такожРосія оголосила лідера «Правого сектора» Яроша у міжнародний розшук

Його звинувачують у публічному підбурюванні до терористичної та екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2014 Слідчий комітет Росії оголосив лідера українського руху «Правий сектор» Дмитра Яроша у міжнародний розшук.

На думку російських слідчих, у своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії.