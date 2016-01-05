Командувачем Сил спецоперацій призначено генерал-майора Луньова - Муженко
20:17, 05 січня 2016Політика
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Командувачем Сил спеціальних операцій призначено генерал-майора Ігоря Луньова.
Ігор Луньов / censor.net.ua
Про це на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook повідомив начальник Генштабу Віктор Муженко.
"На атестаційній комісії розглядалося кілька кандидатур. Їх було три. На вищій атестаційній комісії лишилося два кандидати. Один не зміг бути присутнім через стан здоров'я і через його суб'єктивну оцінку своїх можливостей.
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Лишилися дві кандидатури: генерал-майор Луньов і полковник Сергій Кривоніс. Рішенням атестаційної комісії був визначений основним кандидатом генерал-майор Луньов, який назначений наказом міністра оборони на цю посаду", - заявив Муженко.
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