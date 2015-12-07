Муженко назвав нереальним на сьогодні лише контрактне формування армії

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко.

"Тому тільки контрактне формування сьогодні нереальне. В умовах війни потрібно говорити про змішаний принцип комплектування. Нам необхідна певна кількість людей в оперативний резерв – для доукомплектування частин", - наголосив він.

Начальник Генштабу розповів, що наразі стоїть питання про створення стратегічного резерву, оскільки у разі широкомасштабної агресії необхідно буде в рази збільшувати чисельність збройних сил, нарощувати бойові можливості.

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"Тому нам потрібен буде і мобілізаційний резерв. Тільки контрактники не зможуть протистояти одній з наймогутніших армій світу, а в Європі російська армія найчисленніша", - вважає генерал.

Він назвав помилковими слова про те, що 50 тисяч осіб зможуть протистояти мільйонному угрупованню російських військ або навіть півмільйонному.

"У нас лінія бойового зіткнення 500 км. 50 тисяч – це 100 солдатів на кілометр фронту. Чи здатні вони будуть утримати фронт? Адже є таке поняття, як оперативний стрій, є другий ешелон, є резерви, є артилерія, є підрозділи забезпечення – бойового, матеріального, медичного. Є інші ділянки державного кордону, які теж треба прикривати. Тому контрактної армії поки для цього явно недостатньо", - підсумував Муженко.

Раніше сьогодні Муженко заявляв, що нарощування Збройних Сил України йшло за рахунок мобілізованих, добровольців. Він зазначив, що за весь період 6 хвиль мобілізації було призвано 210 тисяч, з них близько 180 тисяч – у ВСУ, і 35 тисяч добровольців.