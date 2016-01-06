В СБУ готові відпустити всіх бойовиків, але анонсувати це не будуть

Про це телеканалу "112 Україна" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Ми завжди виконували 6-й пункт Мінських домовленостей. В цей раз ми в будь-який момент, протягом декількох годин готові передати туди людей, які вчиняли злочини проти цілісності України і ототожнюють себе з цими так званими "республіками", - заявив Тандіт.

Він також заявив, що таке можливе звільнення СБУ анонсувати не буде.

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"Ми не будемо анонсувати звільнення. Якщо говорити про заяву, або нібито зроблену заяву так званого лідера "ЛНР", скажу, свята, які починаються, які проходять, вже є підставою для того, щоб дійсно нам, тим, хто називає себе християнами, вирішити питання, в тому числі із звільненням заручників. Я не можу говорити, через скільки годин або днів це станеться, але ми сподіваємося, що Росія почне виконувати 6-й пункт Мінських домовленостей", - зазначив Тандіт.

Радник голови СБУ також розповів про кількість українських полонених на території, контрольованій бойовиками.

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"Якщо говорити про цифри, то ми бачимо місця, де точно знаходяться наші хлопці, їх 57 осіб. Заручниками вважаються близько 140 наших хлопців, при чому, якщо говорити про Луганськ, то крім військових хлопців, які захищали зі зброєю в руках цілісність України, там є і цивільні, в тому числі ваша колега Маша Варфоломєєва", - повідомив він.