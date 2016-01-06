У "ЛНР" заявили, що відпустять усіх полонених на Різдво

Про це йдеться у святковому зверненні Плотницького, передає РІА Новости.

"Саме напередодні і на честь Різдва Христового я дав вказівку: відпустити додому полонених військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на території "ЛНР", - зазначається у його зверненні.

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Кількість полонених, про звільнення яких прийнято рішення, не уточнюється.

Раніше уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що контрольовані Росією бойовики при обміні полоненими часто віддають Україні напівмертвих людей, щоб зняти із себе відповідальність за тортури і смерть.