Радбез ООН проводить екстрене засідання після заяв КНДР про випробування
20:15, 06 січня 2016Політика
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Рада Безпеки ООН зібралася на екстрену зустріч у зв'язку з оголошеним в середу вранці КНДР випробуванням водневої бомби.
Радбез зібрався на екстрену зустріч / un.org
З ініціативою проведення засідання виступила Японія, що з 1 січня стала непостійним членом РБ ООН.
Організація за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) підтвердила напередодні, що сейсмічна подія в КНДР сталася в районі ядерного полігону цієї країни, повідомляє Газета.ру.
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За підсумками зустрічі РБ ООН у четвер у Відні відбудеться спеціальне засідання підготовчої комісії ОДВЗЯВ.
Раніше влада Північної Кореї повідомила про проведення в країні успішного випробування водневої бомби. Керівництво багатьох країн висловило невдоволення тим, що сталося.
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