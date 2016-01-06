Радбез ООН проводить екстрене засідання після заяв КНДР про випробування

З ініціативою проведення засідання виступила Японія, що з 1 січня стала непостійним членом РБ ООН.

Організація за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) підтвердила напередодні, що сейсмічна подія в КНДР сталася в районі ядерного полігону цієї країни, повідомляє Газета.ру.

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За підсумками зустрічі РБ ООН у четвер у Відні відбудеться спеціальне засідання підготовчої комісії ОДВЗЯВ.

Раніше влада Північної Кореї повідомила про проведення в країні успішного випробування водневої бомби. Керівництво багатьох країн висловило невдоволення тим, що сталося.