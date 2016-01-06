МЗС: Україна рішуче засуджує ядерне випробування Північної Кореї

Україна рішуче засуджує ядерне випробування Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, текст якої передано УНІАН.

Підкреслюється, що в Україні глибоко стурбовані заявами керівництва КНДР про здійснення 6 січня 2016 року випробування чергового ядерного пристрою. Згаданий крок Пхеньяна є грубим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, може призвести до подальшого значного загострення складної ситуації на Корейському півострові, становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці, наголосили у відомстві.

«Україна як держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного потенціалу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, рішуче засуджує такі дії КНДР. Вважаємо, що це питання має бути невідкладно розглянуте Радою безпеки ООН», - заявили в МЗС.

В Україні очікують, що КНДР припинить випробування ядерних пристроїв, дотримуватиметься відповідних резолюцій Ради безпеки ООН і відновить діалог з МАГАТЕ.

Також в МЗС наголосили, що проблематика нерозповсюдження зброї масового знищення знаходитиметься у центрі уваги України в період її непостійного членства у Раді безпеки ООН у 2016-2017 роках.

Як повідомлялося, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби. Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї". В результаті КНДР "стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування", підкреслюється в заяві.

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Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрену зустріч у зв'язку з випробуванням Пхеньяном водневої бомби.