Помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями відвідає Україну

Помічник держсекретаря США з контролю над озброєннями, перевірки і дотримання угод Френк Роуз відвідає Київ 18-20 січня для проведення переговорів із космічної безпеки та інших тем, що становлять взаємний інтерес, повідомила прес-служба Держдепартаменту США.

Як зазначається в повідомленні, Роуз зустрінеться з представниками Міністерства закордонних справ України, Державного космічного агентства та Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2015 року сенат Конгресу США ухвалив закон про витрати на оборону в 2016 фінансовому році, який почався 1 жовтня. Загальний обсяг асигнувань на військові потреби в цьому документі встановлено на рівні 612 млрд дол.

У законі є положення, що стосуються надання військової допомоги Україні. Закон не зобов'язує, але наділяє керівника Пентагону Ештона Картера при координації дій з держсекретарем США Джоном Керрі правом використати 300 млн дол. на надання Києву належного сприяння в сфері безпеки та розвідки.