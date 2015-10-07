Конгрес США ухвалив законопроект, що дозволяє поставляти Україні зброю

Мова йде про законопроект щодо витрат на оборону в 2016 фінансовому році, який почався 1 жовтня. До нього включені також положення, що стосуються надання військової допомоги Україні, передає ТАСС.

Загальний об'єм асигнувань на військові потреби в даному документі встановлено на рівні в $612 млрд.

Раніше даний законопроект був схвалений палатою представників Конгресу.

Документ не зобов'язує, але наділяє керівника Пентагону Ештона Картера при координації дій з держсекретарем США Джоном Керрі правом використовувати $300 млн на надання Києву "належного сприяння у сфері безпеки та розвідки". Мається на увазі передача Україні "розвідувальної інформації в режимі реального часу" або близькому до нього і так зване "смертоносне сприяння", тобто поставки протитанкової зброї, мінометів, систем, які обслуговуються в бою розрахунком/екіпажем, а також боєприпасів до них, гранатометів, стрілецької зброї.

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Поряд з цим, можуть бути передані контрбатарейні радари, "безпілотні тактичні системи спостереження з повітря", захищені засоби зв'язку та засоби радіоелектронної боротьби. Нарешті, із зазначеної суми дозволено витрачати кошти на навчання "збройних сил та інших сил безпеки уряду України".