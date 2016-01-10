В інтернеті з'явився документальний фільм про вплив Кремля на президента Чехії

В описі до відео на сторінці Радіо Свобода в Youtube вказується, що це історія єдиного президента в Євросоюзі, який публічно підтримав Кремль після анексії Криму, назвав російську агресію в Україні «громадянською війною», а українців – «бандерівцями».

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"Однi бунтують проти нього i закидають слабкість до чарки. Iншi – підтримують ще більше, а загальний його рейтинг росте", - зазначається в повідомленні.