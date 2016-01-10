В інтернеті з'явився документальний фільм про вплив Кремля на президента Чехії
23:16, 10 січня 2016Політика
1447 0
В інтернеті опубліковано документальний фільм «Чеські друзі Кремля», який викриває схеми впливу Кремля на чеського президента Мілоша Земана.
REUTERS
В описі до відео на сторінці Радіо Свобода в Youtube вказується, що це історія єдиного президента в Євросоюзі, який публічно підтримав Кремль після анексії Криму, назвав російську агресію в Україні «громадянською війною», а українців – «бандерівцями».
Читайте такожПрезидент Чехії відзначив день народження у російському ресторані в Нью-Йорку під пісню крокодила Гени (відео)
"Однi бунтують проти нього i закидають слабкість до чарки. Iншi – підтримують ще більше, а загальний його рейтинг росте", - зазначається в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter