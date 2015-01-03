Президент Чехії назвав Яценюка "прем'єром війни"

Чеський президент Мілош Земан вважає голову уряду України Арсенія Яценюка "прем'єром війни", який не хоче мирного вирішення нинішніх проблем країни, повідомляє РИА Новости.

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"Судячи з деяких висловлювань прем'єра Яценюка, думаю, що це, швидше, "прем'єр війни", тому що він не хоче мирного рішення, яке рекомендує Європейська комісія, але хоче цю проблему вирішити силою", - заявив президент в інтерв'ю празькій газеті Pravo, опублікованому в суботу.