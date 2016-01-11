До Києва прибув представник Росії у контактній групі Гризлов - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Дозвіл на приліт літака в Україну, яким прибув Гризлов, було видано Державною авіаційною службою сьогодні, 11 січня, зазначили у службі по зв'язках з громадськістю Украероруху - держпідприємства, яке здійснює управління повітрянім рухом над територією країни.

"Дозвіл отримали сьогодні", - йдеться у повідомленні.

В держпідприємстві нагадали, що прямі польоти в українські міста та транзит російських літаків у повітряному просторі України заборонені з 25 листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, на середу, 13 січня, заплановано засідання Тристоронньої контактної групи. Останнє засідання контактної групи в Мінську відбулося 22 грудня 2015 року.

Читайте такожКучма прокоментував призначення Гризлова представником РФ у контактній групі

26 грудня колишній спікер Держдуми РФ Гризлов був призначений повноважним представником Росії у Тристоронній контактній групі.

Спочатку Росію в контактній групі представляв Михайло Зурабов. Президент РФ Володимир Путін замінив його у квітні на Азамата Кульмухаметова.