Путін змінив представника Росії у контактній групі по Донбасу

Відповідне розпорядження президента Росії Володимира Путіна оприлюднено на інтернет-порталі правової інформації.

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Борис Гризлов був головою Державної думи Російської Федерації IV і V скликань у 2003-2011 роках.