Путін змінив представника Росії у контактній групі по Донбасу
16:09, 26 грудня 2015Політика
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Колишнього спікера Державної думи Російської Федерації Бориса Гризлова призначено повноважним представником Росії у тристоронньої контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
УНІАН
Відповідне розпорядження президента Росії Володимира Путіна оприлюднено на інтернет-порталі правової інформації.
Читайте такожУ Кучми розповіли про головний підсумок роботи контактної групи в 2015 роціБорис Гризлов змінить на цій посаді Азамата Кульмухаметова, який був представником Кремля на переговорах з квітня цього року. Тоді Азамат Кульмухаметов почав працювати у контактной групі замість посла Росії в Україні Михайла Зурабова.
Борис Гризлов був головою Державної думи Російської Федерації IV і V скликань у 2003-2011 роках.
Росію на переговорах представлятиме Борис Гризлов
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