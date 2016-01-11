ГПУ дозволили завершувати розслідування справ, які вже підслідні Антикорупційному бюро

Президент Петро Порошенко підписав та увів у дію Закон «Про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів прокуратури», що був прийнятий Верховною Радою 24 грудня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Закон регламентує розслідування досудових кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури на час дії Прикінцевих та Перехідних положень КПК України. Зокрема, внесені зміни дозволять продовжити повноцінну і послідовну роботу з розслідування слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури найбільш резонансних кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників Революції гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 років та інших, здійснених попередньою владою, зазначається в повідомленні.

Раніше положення КПК передбачали, що, починаючи з 19 листопада 2015 року, слідчі органів прокуратури втратили право здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному антикорупційному бюро України. Ці кримінальні провадження з 26 листопада 2015 року слідчі органів прокуратури у тримісячний строк мали передати до Бюро.

Аналіз кримінальних проваджень, що знаходяться у досудовому розслідуванні управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління, свідчить про викриття ознак створення представниками колишнього режиму злочинної організації, у зв’язку з чим низку осіб вже повідомлено про підозру за ч.1 ст.255 КК України, у тому числі колишнього президента України Віктора Януковича.

Під час досудового розслідування у комплексі досліджуються усі ланки цієї злочинної організації, у тому числі в регіонах та центрі, системні злочинні дії у господарській, фінансовій, урядовій та правоохоронній сферах, наголошується в повідомленні.

Разом з тим, прийняті Верховною Радою України законодавчі акти, зокрема, що стосуються діяльності Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань, можуть призвести до значних згубних наслідків у розслідуванні злочинів проти Майдану та інтересів держави, вчинених представниками колишньої влади у складі злочинної організації.

Найбільший серед них – розпорошення проваджень між трьома різними органами досудового розслідування. Зокрема, до НАБУ мають бути передані провадження щодо зловживань і розкрадань із державними ресурсами колишніми високопосадовцями; до Національної поліції – провадження, пов’язані із вбивствами правоохоронців на Майдані; до ДБР – провадження про злочини проти учасників Революції гідності.

Враховуючи тісну взаємопов’язаність цих проваджень, їх розпорошення між різними трьома органами досудового розслідування не лише створить перешкоди ефективному слідству в окремих провадженнях, але й повністю унеможливить розслідування діяльності єдиної злочинної організації, зазначається в повідомленні.

Отже, залишиться під сумнівом досягнення позитивного результату розслідування справ Євромайдану та, насамперед, захист прав потерпілих, підкреслили в прес-службі.

«З огляду на викладене, з метою подолання вищезазначених негативних наслідків Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів прокуратури», який щойно підписаний главою держави та введений у дію», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу" щодо кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів прокуратури (№3651-1).

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Ухвалені зміни до КПК передбачають, що слідчі прокуратури продовжують здійснювати розпочаті кримінальні провадження до завершення досудового розслідування.

Автори цієї законодавчої ініціативи пояснювали, що нині існують тисячі кримінальних проваджень, розпочатих не детективами НАБУ, які, водночас, після початку їхньої роботи переходять до них.

Голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін підкреслив, що дуже багато справ, які мають бути передані до Національного антикорупційного бюро, «заблокують роботу цієї агенції".