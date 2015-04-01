Шокін анонсував створення реєстру кримінальних справ щодо злочинів проти Євромайдана

Незабаром буде створено та оприлюднено єдиний реєстр кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності.

Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін під час зустрічі з президією консультативної ради при Генеральній прокуратурі, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

За словами Шокіна, створення та оприлюднення єдиного реєстру кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних під час Революції гідності, дасть змогу громадськості ознайомитися з ходом слідства та долучитися до нього.

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«У реєстрі буде зібрано всі зареєстровані кримінальні провадження, які розслідуються Генеральною прокуратурою, обласними та районними прокуратурами, а також прокуратурою міста Києва», - повідомив він.

Шокін наголосив, що багато злочинів було скоєно в регіонах: ідеться про організацію протидії мирним акціям протесту, використання адмінресурсу, направлення «тітушок» до Києва.

За його словами, на сайті Генпрокуратури буде створено спеціальний розділ, у якому кожен бажаючий зможе побачити, на якій стадії перебуває розслідування того чи іншого кримінального провадження. «Процес розслідування буде максимально відкритим і підзвітним громадськості», - підкреслив Шокін.