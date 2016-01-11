Політолог розповів, як Путін замовчує невиконання Росією Мінських домовленостей

Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише політолог та журналіст Віктор Уколов.

Так, автор вирішив пройтися по кожному з пунктів Мінських домовленостей.

Що стосується повного припинення вогню, то Уколов звертає увагу на те, що російські найманці та бойовики регулярно порушували і порушують режим припинення вогню, інколи протягом 2015 року вони намагалися навіть перейти в наступ, але були відкинуті.

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Говорячи про відведення важких озброєнь, політолог наголосив, що, за даними ОБСЄ, бойовики порушують цей пункт регулярно, переміщуючи до лінії зіткнення БМ-21, а також інші міномети і танки.

Пройшовшись по пункту 3, журналіст зазначив, що бойовики не допускають СММ ОБСЄ в деякі райони окупованих територій.

Крім того, Уколов розповів про виконаний пункт: розпочато діалог про модальність проведення місцевих виборів.

Що ж стосується амністії та помилування шляхом введення в дію відповідного закону, то Путін робить вигляд, що не знає, але цей закон було прийнято 16 вересня 2014 року.

Також бойовики відмовились обміняти полонених за принципом "всіх на всіх".

Політолог нагадав також про забезпечення доставки і розподілення міжнародної гуманітарної допомоги. "Як відомо, бойовики лише частково пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з території України", - наголосив він.

"Тож заяви Путіна про необхідність змін Конституції України для виконання п. 9 Росією є свідомою маніпуляцією. Спочатку Росія має виконати пп.1;2;3;6;7", - підсумував Уколов.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.