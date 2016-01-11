Путін розповів, за якої умови Київ поверне контроль над держкордоном на окупованому Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи", - сказав Путін.

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"Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми", - додав він.

При цьому Путін заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.

"Тут написано, що зміни в Конституції мають бути на постійній основі. Уряд України вніс у перехідні положення, імплементував туди закон про особливий статус цих територій, раніше прийнятий. Але цей закон, який вони внесли до Конституції, прийнято лише на три роки. Два роки вже пройшло. Ми коли в Парижі зустрічалися, і канцлер ФРН, і президент Франції погодилися з тим, що цьому закону має бути надано інший характер, і він має бути включений туди на постійній основі. І президент Франції, і канцлер це підтвердили. Однак ця Конституція не була проголосована навіть у тому вигляді, в якому вона зараз є, а закону так і не надано статусу постійно діючого. Як можна вимагати від Москви те, що мають зробити в Києві наші колеги своїм рішенням?", - заявляє Путін.

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що Мінські угоди по Україні продовжуються на 2016 рік.